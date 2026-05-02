У Харкові дрон влетів у квартиру багатоповерхівки і не дивом вибухнув: є поранений

У Харкові внаслідок влучання ворожого дрона-камікадзе в житловий будинок поранено чоловіка — боєприпас не здетонував.

Олена Кузьмич
Дрон в квартирі

Дрон в квартирі / © Ігор Терехов, мер Харкова

У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник типу "шахед" влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок удару поранення отримав чоловік — у нього осколкові травми грудної клітини. За словами мера, це квартира постраждалого.

За попередніми даними, бойова частина дрона не здетонувала, що дозволило уникнути значно тяжчих наслідків та можливих жертв.

Уламки безпілотника влетіли всередину помешкання. На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, що ввечері РФ атакувала велике місто України: є пошкодження енергосистеми.

У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.

