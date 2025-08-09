- Дата публікації
У Харкові дрон влучив у меблевий магазин: є поранені
Серед поранених — 17-річна дівчина та кілька жінок.
У Київському районі Харкова ворожий дрон влучив у меблевий магазин.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Пʼятеро постраждалих внаслідок ворожого удару знаходяться під наглядом медиків у лікарні.
«Всі — в середньому стані тяжкості. Постраждалим надається висококваліфікована медична допомога», — йдеться в повідомленні.
На місці працюють екстрені служби.
Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Серед поранених — 17-річна дівчина.
