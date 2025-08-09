У Харкові дрон влучив у меблевий магазин: є поранені

Шахед / © iStock

Реклама

У Київському районі Харкова ворожий дрон влучив у меблевий магазин.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Пʼятеро постраждалих внаслідок ворожого удару знаходяться під наглядом медиків у лікарні.

Реклама

«Всі — в середньому стані тяжкості. Постраждалим надається висококваліфікована медична допомога», — йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Серед поранених — 17-річна дівчина.

Нагадаємо, на Харківщині 20-річного та 15-річного хлопців підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка.

Реклама

За словами правоохоронців, 14-річний постраждалий нещодавно втратив матір і перебував у вразливому стані. Час від часу він підробляв у 20-річного хлопця, який нині є старшим із підозрюваних.

Хлопець благав залишити його в спокої, але зрештою через страх змушений був підкоритися. Під час ганебного сексуального злочину, до підлітка застосували і фізичну силу.

Старший фігурант зафіксував злочин на відео. Він відправив відео у приватному листуванні, а потім воно поширилося у соцмережах.