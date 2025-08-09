ТСН у соціальних мережах

У Харкові дрон влучив у меблевий магазин: є поранені

Серед поранених — 17-річна дівчина та кілька жінок.

Дар'я Щербак
Шахед

Шахед / © iStock

У Київському районі Харкова ворожий дрон влучив у меблевий магазин.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Пʼятеро постраждалих внаслідок ворожого удару знаходяться під наглядом медиків у лікарні.

«Всі — в середньому стані тяжкості. Постраждалим надається висококваліфікована медична допомога», — йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Серед поранених — 17-річна дівчина.

