У Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі

Дрон / © ТСН.ua

У Немишлянському районі Харкова зафіксовано падіння ворожого безпілотника на дорогу.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приватних будинків. Також перебито газогін, що створило додаткову небезпеку для мешканців району.

За попередньою інформацією, станом на зараз відомо про двох постраждалих. Їм надається необхідна допомога.

На місці працюють екстрені служби. Обставини та масштаби руйнувань уточнюються.

Раніше йшлося про те, що у Харкові вдень 14 квітня пролунали вибухи — місто атакували російські безпілотники. За даними влади, зафіксовано влучання у Шевченківському та Київському районах, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються. Мешканців закликали залишатися в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями.