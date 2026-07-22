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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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160
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У Харкові FPV знову влучив в АЗС: поранено 22-річну дівчину, спалахнула пожежа (фото)

Росіяни вдруге вдарили FPV-дроном по АЗС у Харкові, внаслідок чого поранено 22-річну дівчину.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по АЗС у Харкові 22 липня

Удар по АЗС у Харкові 22 липня / © ДСНС

У Харкові російські війська знову, уже вдруге вдарили по цивільній АЗС.

Про це передають пресслужба ДСНС і «Суспільне Харків».

Росіяни атакували АЗС FPV-дроном АЗС. Постраждала 22-річна жінка

Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Горіли ємність із газом та вантажний автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу.

«Відходняки, є трішки мандраж, звичайно, злякалися. Був звук дзижчання, причому близько. Ми вже розуміли, що він над нами, тільки не знали, куди він вдарить. А так чутно було добре», — розповідала про перший удар по АЗС Вікторія Мастепанова, яка працює прибиральницею на заправці.

За її словами, усі працівники АЗС перебували в укритті.

«Попадали ледь не на підлогу, тому що страшно було — чи витримає укриття, чи не потрапить він в укриття», — говорить працівниця заправки.

Операторка АЗС Олена додала, що персонал заправки перебуває в укритті від початку повітряної тривоги.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Раніше ми писали, що Росія системно полює на українські заправки, особливо у Харкові.

Раніше у французькому виданні Le Monde повідомили, що Москва розгорнула масштабне полювання на українську паливну логістику — за останні два місяці понад 150 АЗС стали мішенями для ворожих безпілотників.

Командир 422-го полку безпілотних систем Микола Колесник розповів, що ще півтора місяця тому він заборонив солдатам свого полку будь-які зустрічі на автозаправних станціях поблизу лінії фронту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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