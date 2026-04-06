У Харкові іноземець 40 хвилин лаявся та показував свій статевий орган

У Харкові засудили іноземця, який влаштував дебош у лотерейному закладі та магазині косметики.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
© УНІАН

У Харкові громадянин Туркменістану розбив техніку у приміщенні лотереї та оголив свій статевий орган у магазині косметики. За це його засудили до 3 років та 6 місяців обмеження волі.

Про це йдеться у вироку Індустріального районного суду м. Харкова

Чоловік влаштував погром у лотомаркеті та оголився у магазині косметики

Події сталися вдень 22 лютого 2026 року на вулиці 92-ї бригади. Іноземець, будучи напідпитку, зайшов до пункту продажу лотерей. Не бажаючи чекати в черзі, він почав лаятися, а потім перейшов до дій:

  • Тричі вдарив кулаками по телевізору Samsung, від чого той упав і розбився.

  • Скинув на підлогу лотерейний термінал.

Експертиза оцінила потрощену техніку у 14 749 гривень.

Через 20 хвилин хуліган перейшов дорогу і завітав до магазину косметики. Там він кинув запальничку в продавчиню, а потім на очах у відвідувачів розстібнув штани та почав демонструвати свій статевий орган.

Цей «виступ» разом із лайкою тривав близько 40 хвилин, допоки дебошира не вгамували.

Як з’ясував суд, іноземець — «рецидивіст». Тільки у 2025 році він отримав два вироки: один — за наркотики (умовний термін), інший — за легкі тілесні ушкодження (штраф). Новий злочин він вчинив якраз під час відбування іспитового строку.

Вирок суду

Суд розглянув справу у спрощеному провадженні, оскільки обвинувачений беззастережно визнав провину та «щиро каявся».

Рішення суду:

  • За нове хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України) призначено 3 роки обмеження волі.

  • Шляхом часткового приєднання попереднього терміну чоловік отримав 3 роки і 6 місяців обмеження волі.

  • Також він має сплатити старий штраф у розмірі 1275 гривень.

