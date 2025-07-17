У Харкові хлопець на очах у 13-річної дівчини розчленував суперника

Підлітка затримано / © pixabay.com

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У Харкові правоохоронці затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у жорстокому вбивстві та розчленуванні свого однолітка.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, трагедія сталася 12 липня у лісосмузі.

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«За даними рідних, удень хлопець перебував на підробітках, а ближче до вечора зустрівся з товаришем, відпочивали разом на пляжі, потім зателефонував додому і сказав, що вже повертається. Після цього на зв’язок більше не виходив. Одразу розпочалися пошуки. Було швидко встановлено, хто останнім бачив зниклого. Його одноліток, з яким вони разом відпочивали на ставку, тієї ночі також не повернувся додому — він ночував у своєї дівчини. Поведінка хлопця здалася поліцейським дивною: під час спілкування стало зрозуміло, що він щось приховує», — повідомив Сергій Болвінов, очільник слідчого управління ГУНП в Харківській області.

З’ясувалося, що між хлопцями виник конфлікт ще на ставку через ревнощі та особисті образи. Повертаючись додому, вони знову посварилися. Підозрюваний завдав своєму товаришу щонайменше п’ять ударів ножем у серце. Потерпілий помер на місці.

Після вбивства підозрюваний повернувся на місце злочину разом із 13-річною дівчиною. У її присутності він розчленував тіло — за допомогою пилки, сокири та лопати. Частини тіла сховав у сміттєвих пакетах та каналізаційному колодязі, а одяг жертви викинув на смітник. Знаряддя вбивства та інструменти правоохоронці вилучили в підвалі будинку підозрюваного.

Підозрюваного затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

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