У Харкові лютує сильна буря: що відомо (фото, відео)

Гроза / © Pixabay

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У Харкові та області 12 липня вирує негода — пориви вітру сягали 20 метрів за секунду, лив дощ, а наслідки бурі виявилися трагічними.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Через стихію частково знеструмлено місто Балаклія, а в селах Борщівка та Вербівка електропостачання повністю відсутнє. На місцях уже працюють аварійні бригади, які займаються відновленням подачі світла.

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Негода у Харкові / © фото з соцмереж

«Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев», — зазначив Синєгубов.

Також у приватному будинку в Салтівському районі обвалився дах. Через це постраждало три людини.

© фото з соцмереж

«Медики надають постраждалим необхідну допомогу», — йдеться в повідомленні.

Найгірші наслідки зафіксовано в селі Першотравневе Зміївської громади: на 56-річну жінку впало дерево.

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Жінка загинула на місці від отриманих травм.

Дата публікації 21:34, 12.07.25 Кількість переглядів 26 Шквальний вітер і злива в Харкові: є загибла, села залишились без світла

Нагадаємо, у Львові від вечора 9 липня і вранці 10 липня були також сильні дощі. Через зливу підтопило декілька вулиць. Річка Зубра під містом вийшла з берегів.