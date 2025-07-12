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У Харкові лютує сильна буря: що відомо (фото, відео)
У Харкові пронеслася потужна негода — буревій і злива пошкодили лінії електропередач, є жертва.
У Харкові та області 12 липня вирує негода — пориви вітру сягали 20 метрів за секунду, лив дощ, а наслідки бурі виявилися трагічними.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Через стихію частково знеструмлено місто Балаклія, а в селах Борщівка та Вербівка електропостачання повністю відсутнє. На місцях уже працюють аварійні бригади, які займаються відновленням подачі світла.
«Сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев», — зазначив Синєгубов.
Також у приватному будинку в Салтівському районі обвалився дах. Через це постраждало три людини.
«Медики надають постраждалим необхідну допомогу», — йдеться в повідомленні.
Найгірші наслідки зафіксовано в селі Першотравневе Зміївської громади: на 56-річну жінку впало дерево.
Жінка загинула на місці від отриманих травм.
Нагадаємо, у Львові від вечора 9 липня і вранці 10 липня були також сильні дощі. Через зливу підтопило декілька вулиць. Річка Зубра під містом вийшла з берегів.