РФ атакує великий обласний центр: лунають сильні вибухи
Зранку четверга, 5 лютого, у Харкові сталися потужні вибухи. Російські військові завдали удару по Слобідському району.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Ворог завдав удар по Слобідському району Харкова. Наслідки уточнюються”, - наголосив чиновник.
За його словами, інформація щодо постраждалих наразі не надходила.