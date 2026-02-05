ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

РФ атакує великий обласний центр: лунають сильні вибухи

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Зранку четверга, 5 лютого, у Харкові сталися потужні вибухи. Російські військові завдали удару по Слобідському району.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Ворог завдав удар по Слобідському району Харкова. Наслідки уточнюються”, - наголосив чиновник.

За його словами, інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie