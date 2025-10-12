- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові лунають вибухи: місто під атакою РФ
Росіяни завдали ударів по Харкову ввечері 12 жовтня.
Пізно ввечері, 12 жовтня, у Харкові пролунала серія вибухів.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, під атакою ворожих безпілотників опинився Шевченківській район.
«За попередньою інформацією, приліт у Шевченківському районі міста поряд з житловою забудовою. Інформація потребує уточнення», — зазначив Терехов.
Нагадаємо, що за декілька годин до цієї атаки, близько 18:00 росіяни атакували Харків КАБами. Влучання КАБів зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста. Постраждала одна людина.
Раніше повідомлялося, що у Чугуєві на Харківщині росіяни уже вдруге зруйнували ліцей, який було відбудовано після першого обстрілу у 2022 році.