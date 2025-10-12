ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
158
1 хв

У Харкові лунають вибухи: місто під атакою РФ

Росіяни завдали ударів по Харкову ввечері 12 жовтня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар РФ по Харкову увечері 12 жовтня. Ілюстративний колаж

Удар РФ по Харкову увечері 12 жовтня. Ілюстративний колаж / © ТСН.ua

Пізно ввечері, 12 жовтня, у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, під атакою ворожих безпілотників опинився Шевченківській район.

«За попередньою інформацією, приліт у Шевченківському районі міста поряд з житловою забудовою. Інформація потребує уточнення», — зазначив Терехов.

Нагадаємо, що за декілька годин до цієї атаки, близько 18:00 росіяни атакували Харків КАБами. Влучання КАБів зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста. Постраждала одна людина.

Раніше повідомлялося, що у Чугуєві на Харківщині росіяни уже вдруге зруйнували ліцей, який було відбудовано після першого обстрілу у 2022 році.

