У Харкові лунають вибухи: місто під атакою РФ

Пізно ввечері, 12 жовтня, у Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, під атакою ворожих безпілотників опинився Шевченківській район.

«За попередньою інформацією, приліт у Шевченківському районі міста поряд з житловою забудовою. Інформація потребує уточнення», — зазначив Терехов.

Нагадаємо, що за декілька годин до цієї атаки, близько 18:00 росіяни атакували Харків КАБами. Влучання КАБів зафіксували у Немишлянському та Слобідському районах міста. Постраждала одна людина.

Раніше повідомлялося, що у Чугуєві на Харківщині росіяни уже вдруге зруйнували ліцей, який було відбудовано після першого обстрілу у 2022 році.