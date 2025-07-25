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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Харкові лунають вибухи: росіяни знову скидають КАБи

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
У Харкові лунають вибухи: росіяни знову скидають КАБи

© Associated Press

У п’ятницю, 25 липня, у Харкові сталися потужні вибухи. Росіяни знову завдали ударів керованою авіабомбою.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Удар по Харкову КАБом. За попередньою інформацією, Індустріальний район”, - розповів чиновник.

Станом на 11:35 відомо про щонайменше одного потерпілого.

Зауважимо, у Харкові від 11:04 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про КАБ курсом на обласний центр.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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