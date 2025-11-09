ТСН у соціальних мережах

У Харкові метро не працює другу добу поспіль

У неділю у Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго. Наразі підземка працює у режимі укриття.

Метро не працює

Метро не працює / © Associated Press

Рух поїздів у Харківському метрополітені зупинено другу добу поспіль. Причина — критична нестача напруги в електромережі.

Про це повідомила пресслужба КП «Харківський метрополітен».

Сьогодні, 9 листопада, близько шостої години, в пресслужбі повідомили про спробу відновлення руху поїздів. Пасажирів поінформували, що рух здійснюватиметься за графіком вихідного дня.

Однак вже за годину перевізник повідомив, що через зниження напруги рух знову припинено, і метро продовжує працювати виключно в режимі укриття.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що у Харкові метрополітен працює в режимі укриття через проблеми з електропостачанням. Місто перебувало під ворожою атакою.

