У Харкові метро не працює другу добу поспіль
У неділю у Харкові запрацювало метро, але ненадовго. Наразі підземка працює у режимі укриття.
Рух поїздів у Харківському метрополітені зупинено другу добу поспіль. Причина — критична нестача напруги в електромережі.
Про це повідомила пресслужба КП «Харківський метрополітен».
Сьогодні, 9 листопада, близько шостої години, в пресслужбі повідомили про спробу відновлення руху поїздів. Пасажирів поінформували, що рух здійснюватиметься за графіком вихідного дня.
Однак вже за годину перевізник повідомив, що через зниження напруги рух знову припинено, і метро продовжує працювати виключно в режимі укриття.
Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що у Харкові метрополітен працює в режимі укриття через проблеми з електропостачанням. Місто перебувало під ворожою атакою.