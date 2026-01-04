ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
15
1 хв

У Харкові на місці удару РФ знайшли фрагменти тіла ще однієї людини — Терехов

У Харкові на місці російського удару рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї людини, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Олена Кузьмич
Харків

Харків / © ДСНС

У Харкові під час рятувально-пошукових робіт на місці ворожого удару виявили фрагменти тіла ще однієї людини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти зруйновані конструкції. Інформацію щодо кількості загиблих та постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, напередодні, 2 січня, російські терористи знову атакували Харків. Ворог вдарив ракетами «Іскандер» по густонаселеному житловому масиву в Київському районі. Удар був настільки раптовим, що повітряна тривога не встигла спрацювати.

