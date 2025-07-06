У Харкові на очах відпочивальників втопилася дитина

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12-річна дівчинка потонула у Петренківському водосховищі Харкова. Трагедія сталася на очах відпочивальників.

За даними ДСНС, дівчинка відплила приблизно на 15 метрів від берега й раптово зникла під водою. Тіло виявили водолази ДСНС під час пошукових робіт.

У місцевих соцмережах пишуть, що дівчинка перебувала на водоймі разом з подругою. Вона оступилася та пішла на глибину. Коли люди помітили, що дитина зникла, знайти її вже не могли. Тоді на місце прибули водолази.

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Нагадаємо, на Івано-Франківщині трагічно загинув 10-річний хлопчик.

А у Здолбунові Рівненської області 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на п’ятому поверсі і помер на місці.