У Харкові охоронець саду Шевченка заявив, що не розуміє української: активісти придумали символічне "покарання"

Пам'ятник Тарасу Шевченку у Харкові, 9 березня 2026 року. Галина Куц/Facebook / © Facebook

У Харкові під час заходу до 212-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка виник мовний конфлікт між учасниками акції та охороною саду. Співробітник служби охорони розпитував про цей захід, а потім заявив, що не розуміє української мови. Це призвело до втручання поліції та офіційних вибачень керівництва.

Про інцидент повідомила організаторка акції, представниця «Просвіти» Галина Куц на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про мовний конфлікт

За її словами, подія сталася біля пам’ятника Кобзарю, коли активісти прикріплювали до захисної конструкції цифри, намальовані дітьми. Інцидент розпочався, коли учасники намагалися пояснити охоронцю суть заходу.

«Раптом чую, що хтось запитує про нашу акцію. Краєм ока бачу, що підійшов якийсь охоронець. Подумалося, що треба піти йому пояснити. Бо ж я подавала заявку на акцію, тому вважаюся її організатором. Але бачу, що люди вже пояснюють. І я продовжила свої дії. А цей охоронець, який виявився „ахранніком“ саду Шевченка, раптом сказав учасникам акції, що він „нє панімаєт етат язьік“. Треба було бачити, як це збурило людей, що прийшли до Кобзаря…», — написала Галина Куц.

За словами Галини Куц, після розмови з поліцейськими, які були поруч, позиція охоронця змінилася: він почав вигукувати, що знає і розуміє українську мову. Згодом правоохоронці привели до присутніх керівника охорони. Останній перепросив за інцидент, назвавши його «непорозумінням».

Учасники акції погодилися прийняти вибачення лише за умови, що керівник прочитає вірш Шевченка.

«У когось з присутніх був „Кобзар“, дали книгу керівнику охорони і він почитав нам вірша», — повідомила організаторка.

Позиція комунального підприємства

У КП «Центральний парк», до структури якого входить охорона саду, пообіцяли провести службову перевірку. Речник підприємства Андрій Кравченко у коментарі «Суспільне Харків» назвав ситуацію неприйнятною та висловив щирі вибачення.

«Ми з людиною поспілкуємося, чому так трапилося, що її не те, що перемкнуло, а чому вона так вчинила, чому вона таке сказала. Наскільки мені відомо, серед нашого штату немає людей, які не розуміють української», — зазначив Кравченко.

Речник додав, що підприємство з’ясовуватиме причини такої поведінки співробітника, зауваживши, що дехто з персоналу може говорити не надто вдало через тривале перебування у російськомовному середовищі.

Нагадаємо, за словами Олени Івановської, близько 6–7% українців, які після повномасштабного вторгнення перейшли на державну мову, згодом повернулися до російської.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2026 року — найвищої державної нагороди у сфері культури та мистецтва.