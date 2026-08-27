У Харкові пенсіонерка побила сусідку через квіти: суд ухвалив рішення

Квіти / © www.freepik.com/free-photo

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У Харкові суд визнав винною пенсіонерку, яка під час конфлікту із сусідкою вдарила її ногами та штовхнула на паркан. Причиною сварки стали квіти на клумбі біля будинку.

Про це йдеться у рішенні суду.

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Що відомо про справу

Інцидент стався 22 березня 2026 року біля одного з будинків у Харкові. Між жінками виникла словесна суперечка. Обвинувачена заявила, що потерпіла нібито зривала та топтала квіти на клумбі.

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Під час конфлікту пенсіонерка схопила жінку за руку, після чого вдарила її ногою по ногах. Потім вона штовхнула потерпілу, через що та перечепилася через бордюр і впала спиною та стегном на огорожу.

Судово-медична експертиза встановила, що жінка отримала синці на лівій гомілці та плечі. Їх кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

У суді пенсіонерка повністю визнала свою провину та розкаялася. Вона також попросила вибачення у потерпілої. Водночас жінка заперечила, що зривала квіти.

Потерпіла розповіла, що після нападу відчувала біль у руках, ногах і спині, а також пережила страх та сильне хвилювання. Вона вимагала відшкодувати їй 100 тисяч гривень моральної шкоди.

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Суд вирішив, що моральна шкода справді була завдана, однак заявлену суму вважав завеликою. У результаті з пенсіонерки постановили стягнути 5 тисяч гривень компенсації.

Крім того, суд визнав жінку винною в умисному завданні легких тілесних ушкоджень та призначив їй штраф 850 гривень.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Раніше 15-річна львів’янка під час конфлікту на вулиці Рубчака побила трьох дорослих — двох жінок і чоловіка. Інцидент стався 18 серпня, коли дівчина разом із матір’ю підійшла до людей, які вигулювали спанієля, бо хотіла, щоб собаки погралися. Потерпілі звернулися до поліції, медики діагностували у них забійні рани, садна та інші травми. Правоохоронці встановили особу неповнолітньої та відкрили кримінальне провадження за фактом умисного завдання легких тілесних ушкоджень.

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