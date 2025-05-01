У Харкові пес злякався вибухів і стрибнув у річку: щемливі кадри порятунку

У Харкові пес злякався вибухів і стрибнув у річку / © ДСНС

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У Харкові пес злякався вибухів під час російської атаки БпЛА та стрибнув у річку. Рятувальники за допомогою човна доправили постраждалого до берега.

Про це повідомляє ДСНС.

Дата публікації 16:09, 01.05.25 Кількість переглядів 5 У Харкові врятували пса, який злякався вибухів і впав у річку

“Ще одне врятоване життя в скарбничку наших Героїв!”, — йдеться у повідомленні.

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Це вчергове доводить, що для наших захисників важливе кожне життя. Неважливо, йдеться про людей чи тварин.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня на місці російського удару по житловому будинку надзвичайники знайшли і врятували двох котиків.