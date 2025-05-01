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У Харкові пес злякався вибухів і стрибнув у річку: щемливі кадри порятунку
Співробітники ДСНС допомогли собаці вибратися з води.
У Харкові пес злякався вибухів під час російської атаки БпЛА та стрибнув у річку. Рятувальники за допомогою човна доправили постраждалого до берега.
Про це повідомляє ДСНС.
“Ще одне врятоване життя в скарбничку наших Героїв!”, — йдеться у повідомленні.
Це вчергове доводить, що для наших захисників важливе кожне життя. Неважливо, йдеться про людей чи тварин.
Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня на місці російського удару по житловому будинку надзвичайники знайшли і врятували двох котиків.