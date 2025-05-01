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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

У Харкові пес злякався вибухів і стрибнув у річку: щемливі кадри порятунку

Співробітники ДСНС допомогли собаці вибратися з води.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Харкові пес злякався вибухів і стрибнув у річку

У Харкові пес злякався вибухів і стрибнув у річку / © ДСНС

У Харкові пес злякався вибухів під час російської атаки БпЛА та стрибнув у річку. Рятувальники за допомогою човна доправили постраждалого до берега.

Про це повідомляє ДСНС.

“Ще одне врятоване життя в скарбничку наших Героїв!”, — йдеться у повідомленні.

Це вчергове доводить, що для наших захисників важливе кожне життя. Неважливо, йдеться про людей чи тварин.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня на місці російського удару по житловому будинку надзвичайники знайшли і врятували двох котиків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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