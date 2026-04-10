У Харкові п’яна пенсіонерка напала з ножем на молоду пару через власну вигадку (фото)
Харків’янка ледь не вбила двох людей. Тільки втручання очевидців допомогло уникнути трагедії.
У Харкові 62-річна пенсіонерка напідпитку влаштувала криваву різанину у під’їзді, звинувативши незнайомців у крадіжці. Нападниця завдала пораненнь парі молодих людей та намагалася їх добити у квартирі.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Інцидент стався 15 лютого. Упродовж дня жінка вживала алкоголь у себе вдома. Після цього пенсіонерка взяла ніж і вирушила за адресою, де, як вона вважала, проживали люди, які її обікрали.
Двері відчинили 25-річний чоловік та його 27-річна співмешканка. Попри те, що вони були їй незнайомі, жінка почала конфлікт і вимагала повернення нібито викраденого майна.
Згодом зловмисниця двічі вдарила чоловіка ножем у ногу. Коли той намагався захиститися та наказав співмешканці тікати, нападниця переключилася на 27-жінку і поранила її ножем у живіт.
Постраждалі намагалися сховатися у квартирі, однак зловмисниця забігла за ними, намагаючись довести злочин до кінця. Пораненому чоловіку вдалося відібрати у нападниці ніж. Напад зупинив небайдужий мешканець будинку.
Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру, після чого суд взяв фігурантку під варту на час слідства. Тепер прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб.
До слова, на Вінниччині чоловіка засудили до 11 років тюрми за вбивство пенсіонерки та підпал її будинку. Трагедія сталася у червні 2025 року: під час застілля гість задушив знайому подушкою, бо злякався її «магічних здібностей» та образ. Щоб приховати злочин, він влаштував пожежу в трьох місцях і втік на таксі.