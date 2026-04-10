У Харкові п’яна пенсіонерка напала з ножем на молоду пару через власну вигадку (фото)

Напад з ножем / Ілюстративне фото / © ТСН

У Харкові 62-річна пенсіонерка напідпитку влаштувала криваву різанину у під’їзді, звинувативши незнайомців у крадіжці. Нападниця завдала пораненнь парі молодих людей та намагалася їх добити у квартирі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Інцидент стався 15 лютого. Упродовж дня жінка вживала алкоголь у себе вдома. Після цього пенсіонерка взяла ніж і вирушила за адресою, де, як вона вважала, проживали люди, які її обікрали.

Двері відчинили 25-річний чоловік та його 27-річна співмешканка. Попри те, що вони були їй незнайомі, жінка почала конфлікт і вимагала повернення нібито викраденого майна.

Згодом зловмисниця двічі вдарила чоловіка ножем у ногу. Коли той намагався захиститися та наказав співмешканці тікати, нападниця переключилася на 27-жінку і поранила її ножем у живіт.

Постраждалі намагалися сховатися у квартирі, однак зловмисниця забігла за ними, намагаючись довести злочин до кінця. Пораненому чоловіку вдалося відібрати у нападниці ніж. Напад зупинив небайдужий мешканець будинку.

Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру, після чого суд взяв фігурантку під варту на час слідства. Тепер прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб.

Ніж, із яким харків’янка напала на пару незнайомців / © Харківська обласна прокуратура

