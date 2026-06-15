У Харкові під час повторного удару РФ загинули п’ятеро рятувальників: вони гасили пожежу після атаки

Загибель рятувальників / © Ігор Клименко

Реклама

Російська армія вдарила по Харкову вдруге саме в той момент, коли на місці попередньої атаки працювали підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій, які ліквідовували пожежу.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко, внаслідок повторного удару загинули п’ятеро рятувальників. Ще щонайменше п’ятеро співробітників ДСНС отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Мої співчуття сім’ям загиблих героїв без зброї. На жаль, продовжуємо втрачати тих, хто рятує життя», — повідомив Клименко.

Реклама

Водночас триває масована російська атака на Україну. Під головним ударом опинився Київ, де зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Українців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

Новини партнерів