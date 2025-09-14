У Харкові підлітка підозрють у вбивстві чоловіка: деталі інциденту

Підозрюваний у Харкові

У Харкові затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві чоловіка. Ймовірно, він завдав жертві смертельних ножових поранень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Деталі справи

Слідство встановило, що ввечері 12 вересня 2025 року у дворі багатоповерхового будинку по проспекту Любові Малої у Харкові компанія знайомих вживала алкогольні напої. Згодом між 17-річним хлопцем та 39-річним чоловіком виник конфлікт. Попередня причина — релігійне підґрунтя.

«Підліток дістав ніж та завдав ним опоненту три удари. Поранений зміг пройти декілька метрів, впав на землю та перестав подавати ознаки життя. Неповнолітній втік із місця злочину, проте правоохоронці затримали його», — йдеться у матеріалі.

Наразі прокурори готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому мають тримати під вартою.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 вересня, на Львівщині сталася стрілянина. Так, у селі Підрясне внаслідок інциденту двох чоловіків вбили в автосервісі.

Правоохоронці встановили, що стрілянина сталася у приміщенні офісу автосервісу. На місці виявили мертвими двох працівників сервісу. У загиблих були вогнепальні поранення.

Слідство триває, встановлюються усі обставини вбивства.