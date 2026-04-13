У Харкові прогриміла серія вибухів

Харків атакують / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Росія сьогодні, 13 квітня, атакує Харків, в місті було чути звуки вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«У місті пролунало два вибухи. Зʼясовуємо ситуацію», — коротко зазначив він.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що місто перебуває під атакою.

«Ворог атакує Харків. Залишайтеся в укритті. Попередньо, вибухи пролунали в Шевченківському районі міста. З’ясовуємо всі деталі. Загроза з повітря зберігається», — написав він.

Ситуація в Україні після виликоднього перемир’я

Від моменту закінчення великоднього перемир’я росіяни атакували Україну 98 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

У ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. Зокрема, у Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без електропостачання залишилися понад 12 тисяч споживачів.

У Запорізькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста.

Через нічну атаку на об’єкті у Кропивницькому районі виникла пожежа.

13 квітня РФ обстріляла Дніпровський район. Є поранена людина та руйнування.

Зазначимо, що Україна і Росія погодилися на великоднє перемир’я. Однак 12 квітня росіяни тероризували українців.