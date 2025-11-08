- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 340
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові пролунала серія вибухів: перші подробиці
У Харкові в ніч проти 8 листопада пролунала серія вибухів
У Харкові в ніч проти 8 листопада пролунала серія потужних вибухів. Попередньо, російські війська завдали ракетних ударів по передмістю міста.
Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місцях працюють екстрені служби. Повітряна тривога в області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях.
За уточненими даними, удари зафіксовані у передмісті Харкова. Деталі уточнюються.
Нагадаємо, що раніше РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху.