Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
У Харкові пролунала серія вибухів: перші подробиці

У Харкові в ніч проти 8 листопада пролунала серія вибухів

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
У Харкові в ніч проти 8 листопада пролунала серія потужних вибухів. Попередньо, російські війська завдали ракетних ударів по передмістю міста.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місцях працюють екстрені служби. Повітряна тривога в області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях.

За уточненими даними, удари зафіксовані у передмісті Харкова. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, що раніше РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху.

Дата публікації
