У Харкові пролунало понад десять вибухів: містян закликають перебувати в укриттях

Дрон / © ТСН.ua

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Під ранок 6 травня 2025 року у Харкові пролунало близько 15 вибухів.

Про це повідомили очевидці подій у повідомленнях у соціальних мережах.

Росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками. Вибухи було чути в усіх районах Харкова.

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Місцева влада закликає не нехтувати особистою безпекою та перебувати в укриттях.

“В Харкові пролунала серія вибухів. До відбою залишайтеся у безпечних місцях. Загроза ударних безпілотників зберігається”, — заявив у повідомленні у соцмережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що раніше РФ вдарила по Харкову "Шахедами". Відомо про щонайменше пів сотні потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.