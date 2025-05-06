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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Харкові пролунало понад десять вибухів: містян закликають перебувати в укриттях

Росіяни завдали атаки по Харкову серією ударних дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Під ранок 6 травня 2025 року у Харкові пролунало близько 15 вибухів.

Про це повідомили очевидці подій у повідомленнях у соціальних мережах.

Росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками. Вибухи було чути в усіх районах Харкова.

Місцева влада закликає не нехтувати особистою безпекою та перебувати в укриттях.

“В Харкові пролунала серія вибухів. До відбою залишайтеся у безпечних місцях. Загроза ударних безпілотників зберігається”, — заявив у повідомленні у соцмережах очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що раніше РФ вдарила по Харкову "Шахедами". Відомо про щонайменше пів сотні потерпілих мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.

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