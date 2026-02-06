У Харкові пролунали вибухи: під ударом передмістя

Дрон / © tsn.ua

У Харкові вночі пролунали вибухи. За попередньою інформацією, під ударом опинилося найближче передмістя міста.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі деталі щодо місця влучання та можливих руйнувань уточнюються.

Станом на цей час повідомлень про постраждалих не надходило.

Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Масований удар 3 лютого

Вночі проти 3 лютого Харків опинився під черговим російським ударом. Понад шість годин на місто летіли реактивні системи залпового вогню з касетними боєприпасами, ракети, КАБи та дрони різних модифікацій. Місто опинилося під масованою комбінованою атакою, що стала однією з найбільш тривалих за весь час великої війни.

У Харкові росіяни масовано вдарили по енергетиці. Через обстріл одна з ключових ТЕЦ міста зазнала суттєвих пошкоджень, а тому з систем опалення понад 800 багатоповерхівок довелося зливати воду.

За даними влади, під час цієї атаки постраждали ключові енергетичні об’єкти, зокрема «Харківська ТЕЦ-5» та електропідстанції «Харківська» і «Залютине». У місті було запроваджено надзвичайну ситуацію, адже без опалення залишилися майже 105 тисяч мешканців.