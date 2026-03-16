- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові пролунав вибух: місто атакував ворожий БпЛА
Перед вибухом військові попереджали про загрозу БпЛА.
У Харкові в ніч проти 16 березня пролунав вибух в результаті влучання ворожого ударного безпілотника.
Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.
«За інформацією нашого Ситуаційного центру, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу „Шахед“», — йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомляли, що у напрямку Харкова рухалася група ворожих ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Запоріжжя 14 березня зросла кількість жертв. У лікарні помер юний хлопець.
Ми раніше інформували, що російські загарбники атакували Запорізький район, внаслідок чого було поранено чотирьох людей, серед яких двоє дітей.