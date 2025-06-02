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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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266
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У Харкові ракета вдарила неподалік від школи: фото велетенської вирви

Мер Ігор Терехов повідомив, що лише дивом удар не припав на багатоповерхівку або на дорогу з транспортом.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Вирва у Харкові через влучання балістичної ракети

Вирва у Харкові через влучання балістичної ракети / © Ігор Терехов, мер Харкова

Під час атаки на Харків уранці 2 червня одна балістична ракета влучила біля багатоповерхівки, інша — за кілька десятків метрів від школи. На місці утворилася велетенська вирва.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Дві балістичні ракети вранці прилетіли прямісінько у житловий район Харкова. Одна — біля багатоповерхового будинку, інша — вдарила в дорогу, буквально за кілька десятків метрів від школи.

«Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв», — йдеться у заяві Терехова.

Він поінформував, що комунальні служби вже працюють та запевнив, що дорога обов’язково буде відновлена.

Вирва у Харкові на місці влучання балістичної ракети / © Ігор Терехов, мер Харкова

Вирва у Харкові на місці влучання балістичної ракети / © Ігор Терехов, мер Харкова

Нагадаємо, рано-вранці 2 червня російські війська вдарили по Харкову балістичними ракетами. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто, є постраждалі.

За останніми даними, через цю атаку на Харків постраждали шестеро людей.

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