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У Харкові РФ влучила балістикою у багатоповерхівку: нові деталі удару
Кількість постраждалих значно зросла — понад 50 осіб.
У Харкові на світанку пролунали потужні вибухи. Є один загиблий і понад 50 постраждалих.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«Кількість постраждалих ракетного удару по Харкову зросла до 51 особи. На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу», — написав він.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі.
Унаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ’янському районі.