ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
411
Час на прочитання
1 хв

У Харкові РФ влучила балістикою у багатоповерхівку: нові деталі удару

Кількість постраждалих значно зросла — понад 50 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

У Харкові на світанку пролунали потужні вибухи. Є один загиблий і понад 50 постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих ракетного удару по Харкову зросла до 51 особи. На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу», — написав він.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі.

Унаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ’янському районі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
411
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie