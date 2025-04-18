У Харкові РФ влучила балістикою у багатоповерхівку: нові деталі удару

Наслідки атаки / © Getty Images

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У Харкові на світанку пролунали потужні вибухи. Є один загиблий і понад 50 постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих ракетного удару по Харкову зросла до 51 особи. На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей. Чотири людини у важкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу», — написав він.

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі.

Унаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ’янському районі.