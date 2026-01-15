ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
546
1 хв

У Харкові РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергоінфраструктури — деталі

Терехов розповів, що після цього удару Харків готується «до різних сценаріїв».

Дмитро Гулійчук
© ТСН.ua

У Харкові російські війська зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці», — заявив очільник Харкова.

Він запевнив, що комунальники та енергетики роблять все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації.

«Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті», — підсумував Терехов.

Раніше повідомлялося, що у Харкові ворог атакував дитячий санаторій, внаслідок чого там зайнялася пожежа.

546
