У Харкові РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергоінфраструктури — деталі
Терехов розповів, що після цього удару Харків готується «до різних сценаріїв».
У Харкові російські війська зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці», — заявив очільник Харкова.
Він запевнив, що комунальники та енергетики роблять все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації.
«Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті», — підсумував Терехов.
Раніше повідомлялося, що у Харкові ворог атакував дитячий санаторій, внаслідок чого там зайнялася пожежа.