Росія вдарила по дитячому закладу великого обласного центру — перші деталі

У Харкові зафіксували влучання російського БпЛА по дитячій установі / © tsn.ua

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Російські війська атакували Харків безпілотником типу «Молнія». Влучання зафіксували у Шевченківському районі міста — під ударом опинилася будівля дитячого навчального закладу.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, наразі наслідки атаки уточнюються. Інформації про постраждалих поки немає.

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На місці події встановлюють обставини та наслідки російського удару.

Нагадаємо, напередодні, 14 листопада, РФ атакувала Харків реактивним бойовим дроном. Влучання зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі.

Раніше Харків опинився під ударом РФ. Армія ворога атакувала лікарню в Немишлянському районі. Тоді російська атака припала на перехід між корпусами медзакладу, пошкодила медичні відділення та понад тисячу вікон у лікарні й навколишніх будинках. Постраждали 73 людини, серед них пацієнти та медики, а 226 пацієнтів довелося евакуювати до інших лікарень.

Також йшлося про те, що російський БпЛА влучив у будівлю лікарні, після чого пожежа охопила кілька поверхів. Дві жінки постраждали: одну госпіталізували, іншій медики надали допомогу на місці. Дрон пробив стіну медичного закладу між поверхами.

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