У Харкові російський дрон влучив у хаб "Укрпошти": частину посилок знищено

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У Харкові, вночі 8 червня, внаслідок влучання російського безпілотника частково знищений хаб «Укрпошти».

Про це генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомив у Телеграм.

«Хаб частково знищений, але головне — всі живі. Команда від ночі вже працює, щоб посилки були доправлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову. Тим клієнтам, чиї посилки були знищені, ми обов’язково все компенсуємо», — зазначив Смілянський.

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Атака по Україні 8 червня — останні новини

Окупанти вдарили «Шахедами» по місту Конотоп Сумської області. Внаслідок атаки частина міста залишилося без електропостачання. Ударом пошкодило приватний будинок та багатоповерхівку. Щонайменше троє людей постраждали

Постраждалих доправили до реанімації. На місці атаки триває рятувальна операція.

В Одесі двоє постраждалих через ранковий удар. Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями.

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