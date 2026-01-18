У Харкові розваги на тюбінгу закінчилися смертю 70-річної жінки

У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання на тюбінгу / © Поліція Харківської області

У Харкові 70-річна жінка зазнала смертельних травм під час катання з гірки.

Про це передає поліція Харківської області.

Сьогодні, 18 січня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки в Немишлянському районі міста Харкова. Тіло знаходилося на снігу, неподалік було виявлено тюбінг для катання.

Правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків та встановили особу загиблої. Нею виявилася 70-річна жінка. Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки.

За даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

У місцевих пабліках зазначали, що жінка сама каталася на тюбингу та втратила свідомість. Вона померла до прибуття швидкої. Схоже, жінка непогано виглядала на свій вік, адже у пабліках було вказано, що їй приблизно 55 років. І лише поліція уточнила, що загиблій насправді 70.

