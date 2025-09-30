ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
У Харкові серія "прильотів" дронів РФ: подробиці

Жителів Харкова закликають перебувати у безпеці через масовану атаку російських БПЛА.

У Харкові серія "прильотів" дронів РФ: подробиці

У Харкові 30 вересня зафіксовано «прильоти» ворожих дронів. Армія РФ щонайменше п’ять разів вдарила по місту.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо, нанесено удар по місту враженим бойовим БПЛА у Київському районі», — додав він.

Згодом стало відомо, що над містом ще ворожі «Шахеди». Мешканцям слід бути обережними.

На 16:11 зафіксували ще один «приліт», попередньо, у Київському районі.

За кілька хвилин з’явилося повідомлення про третій удар, а пізніше — про четвертий.

«Ще один вибух пролунав у місті», — зазначив Терехов.

Раніше війська РФ здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши БпЛА. Попередньо, російські загарбники застосували дрон типу «Молнія». У Київському районі міста пошкоджено торгівельний центр та муніципальний автобус.

Як зазначив Терехов, є поранені. Через ворожий обстріл постраждало четверо людей.

Новина доповнюється
