У Харкові серія "прильотів" дронів РФ: подробиці
Жителів Харкова закликають перебувати у безпеці через масовану атаку російських БПЛА.
У Харкові 30 вересня зафіксовано «прильоти» ворожих дронів. Армія РФ щонайменше п’ять разів вдарила по місту.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Попередньо, нанесено удар по місту враженим бойовим БПЛА у Київському районі», — додав він.
Згодом стало відомо, що над містом ще ворожі «Шахеди». Мешканцям слід бути обережними.
На 16:11 зафіксували ще один «приліт», попередньо, у Київському районі.
За кілька хвилин з’явилося повідомлення про третій удар, а пізніше — про четвертий.
«Ще один вибух пролунав у місті», — зазначив Терехов.
Раніше війська РФ здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши БпЛА. Попередньо, російські загарбники застосували дрон типу «Молнія». У Київському районі міста пошкоджено торгівельний центр та муніципальний автобус.
Як зазначив Терехов, є поранені. Через ворожий обстріл постраждало четверо людей.