БПЛА влетів у вікно квартири

Уночі, 2 травня, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу «Шахед», один із яких влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки.

«23-річний чоловік постраждав внаслідок влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку в Шевченківському районі. Також гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що бойова частина дрона не здетонувала, що дозволило уникнути значно тяжчих наслідків та можливих жертв.

Зрання росіяни також атакували Кривий Ріг «Шахедами». А у Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.

