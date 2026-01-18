У Харкові “Шахед” влучив у приватний будинок: є загибла та постраждалі

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У Харкові внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку є інформація про одну загиблу людину.

Про це повідомив харківський міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Також на місці атаки постраждали двоє людей. Після влучання спалахнула пожежа.

Реклама

Наразі всі обставини удару та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

Інформація доповнюється.

Нагадаємо, раніше було зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста Харкова. Російські терористи також атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок російського обстрілу були постраждалі.