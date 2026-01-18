ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

У Харкові “Шахед” влучив у приватний будинок: є загибла та постраждалі

У Харкові після удару ворожого “Шахеда” по приватному будинку виникла пожежа: двоє людей постраждали, є інформація про одну загиблу людину.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Харкові внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку є інформація про одну загиблу людину.

Про це повідомив харківський міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Також на місці атаки постраждали двоє людей. Після влучання спалахнула пожежа.

Наразі всі обставини удару та масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

Інформація доповнюється.

Нагадаємо, раніше було зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста Харкова. Російські терористи також атакували обʼєкт критичної інфраструктури. Внаслідок російського обстрілу були постраждалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie