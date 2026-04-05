У Харкові «Шахед» влучив у житловий район: є постраждалі, пошкоджено будинки

У Харкові «Шахед» атакував житловий район.

Катерина Сердюк
© DepositPhotos

Вдень 5 квітня Росія атакувала Харків реактивним "Шахедом". У Шевченківському районі є влучання, пошкоджено будинки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов,а також голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

Які наслідки удару по Харкову

За попередніми даними, внаслідок атаки по Шевченківському району Харкова є постраждалі, однак їхня кількість і стан наразі встановлюються. У прилеглих багатоповерхівках зафіксовано пошкодження.

«Влучання — в землю поруч з багатоквартирним житловим будинком. Пошкоджено скління вікон житлових будинків», — деталізував голова харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через атаку постраждали 61-річна та 89-річна жінки - обидві отримали гостру реакцію на стрес.

Щонайменше шість житлових будинків зазнали руйнувань: пошкоджено покрівлі, вибито вікна, перебито газогін та виведено з ладу каналізаційну систему.

На місці працюють усі екстрені служби, триває обстеження території. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Також зафіксовано удар по Слобідському району.

“За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання у Слобідському районі сталося на відкритій території - через це сталася пожежа, горить трава та чагарник. Без постраждалих та руйнувань”, — зазначив Терехов.

Нагдаємо, РФ завдала ракетного удару по житловому кварталу у Харкові. Влучання сталося біля багатоповерхівок, через це — вибиті вікна та пошкоджено будівлі. Інформації про постраждалих наразі не було.

