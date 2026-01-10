ТСН у соціальних мережах

У Харкові школяр жорстоко вбив чоловіка: шокувальні деталі справи

У суді підліток визнак свою провину, однак це його не врятувало від покарання.

Віра Хмельницька
У Харкові учень 11 класу вбив чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Про це йдеться у вироку Новобаварського районного суду міста Харкова.

«Обвинувачений пробрався на територію занедбаного будинку в Харкові через отвір у паркані, де зустрів раніше невідомого йому наркозалежного чоловіка. На ґрунті особистої неприязні до наркозалежних, хлопець вирішив убити чоловіка. Хлопець пішов до магазину, викрав там молоток-цвяходер з гумовою ручкою „Belt“, — йдеться у повідомленні відомства.

Потім він прийшов до занедбаного будинку, в якому ночував потерпілий, з молотком та розкладним ножем. Хлопець ударив чоловіка молотком по голові не менше семи разів, а розкладним ножем — один раз в шию.

Хлопець втік з місця злочину і повідомив про вчинене своїй однокласниці в соцмережі, після чого був затриманий співробітниками поліції.

Підліток на суді свою про вину визнав повністю. Суд визнав його винним в умисному вбивстві з обтяжуючими обставинами та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на десять років.

Нагадаємо, на Полтавщині син вбив рідного батька. Між ними стався конфлікт.

