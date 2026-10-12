ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1940
Час на прочитання
2 хв

У Харкові склався цілий під’їзд 5-поверхівки після обстрілу РФ: під завалами можуть бути люди

За попередньою інформацією, один з останніх ударів стався по житловому будинку, на місці атаки — пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Харкові склався цілий під’їзд 5-поверхівки після обстрілу РФ: під завалами можуть бути люди

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Харкові в Холодногірському районі внаслідок російського удару зазнав серйозних руйнувань житловий будинок. Обвалився цілий під’їзд, на місці виникла пожежа. Вже відомо про шістьох постраждалих людей. Серед поранених — 19-річний хлопець у важкому стані, він зазнав сильних опіків.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Терехова, один з останніх ударів припав на житловий будинок.

«Дуже серйозні руйнування — склався цілий підʼїзд. За попередньою інформацією, один з останніх ударів стався по житловому будинку — під завалами можуть бути люди. На місці пожежа», — написав він.

У Харкові обвалився під’їзд будинку: є постраждалі

Синєгубов уточнив, що удару зазнав 5-поверховий житловий будинок у Холодногірському районі. За попередніми даними, в під’їзді можуть бути заблоковані люди.

«Екстрені служби прямують на місце „прильоту“», — повідомив начальник ОВА.

Зафіксовано часткове руйнування житлового будинку. Підрозділи ДСНС і бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці удару.

«Пʼятеро людей постраждали внаслідок ворожого „прильоту“ по Холодногірському району. Медики надають усю необхідну допомогу», — додав він.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла.

«До 6 людей зросла кількість постраждалих у Холодногірському районі.
Серед поранених — 19-річний хлопець у важкому стані, він зазнав сильних опіків. Усім постраждалим допомагають наші лікарі», — повідомив Синєгубов.

Росія атакує мирні міста — останні новини

Тим часом у Києві знову лунають вибухи без оголошення тривоги. Пізно ввечері, 12 жовтня, РФ атакує столицю.

Раніше ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. Загинуло двоє людей, щонайменше 11 постраждало. Відомо, що внаслідок пожежі також було знищено щонайменше 12 автомобілів і два мотоцикли.

Крім того, ввечері Росія атакувала Рівне. Відомо про пошкодження нежитлової будівлі, мешканців закликали переміститися на безпечну відстань у щонайменше 100 метрів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie