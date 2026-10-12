У Харкові склався цілий під’їзд 5-поверхівки після обстрілу РФ: під завалами можуть бути люди

Повітряна тривога / © ТСН

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У Харкові в Холодногірському районі внаслідок російського удару зазнав серйозних руйнувань житловий будинок. Обвалився цілий під’їзд, на місці виникла пожежа. Вже відомо про шістьох постраждалих людей. Серед поранених — 19-річний хлопець у важкому стані, він зазнав сильних опіків.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, один з останніх ударів припав на житловий будинок.

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«Дуже серйозні руйнування — склався цілий підʼїзд. За попередньою інформацією, один з останніх ударів стався по житловому будинку — під завалами можуть бути люди. На місці пожежа», — написав він.

У Харкові обвалився під’їзд будинку: є постраждалі

Синєгубов уточнив, що удару зазнав 5-поверховий житловий будинок у Холодногірському районі. За попередніми даними, в під’їзді можуть бути заблоковані люди.

«Екстрені служби прямують на місце „прильоту“», — повідомив начальник ОВА.

Зафіксовано часткове руйнування житлового будинку. Підрозділи ДСНС і бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці удару.

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«Пʼятеро людей постраждали внаслідок ворожого „прильоту“ по Холодногірському району. Медики надають усю необхідну допомогу», — додав він.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла.

«До 6 людей зросла кількість постраждалих у Холодногірському районі.

Серед поранених — 19-річний хлопець у важкому стані, він зазнав сильних опіків. Усім постраждалим допомагають наші лікарі», — повідомив Синєгубов.

Росія атакує мирні міста — останні новини

Тим часом у Києві знову лунають вибухи без оголошення тривоги. Пізно ввечері, 12 жовтня, РФ атакує столицю.

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Раніше ворожий дрон влучив у 25-поверхівку в Дарницькому районі. Загинуло двоє людей, щонайменше 11 постраждало. Відомо, що внаслідок пожежі також було знищено щонайменше 12 автомобілів і два мотоцикли.

Крім того, ввечері Росія атакувала Рівне. Відомо про пошкодження нежитлової будівлі, мешканців закликали переміститися на безпечну відстань у щонайменше 100 метрів.

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