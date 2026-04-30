У Харкові скоєно смертельний наїзд на матір полоненого азовця: хто був за кермом

Тетяна Потапова / © Асоціація родин захисників Азовсталі

Мати полоненого захисника «Азовсталі», 52-річна Тетяна Потапова, померла в лікарні після того, як на неї було скоєно наїзд на пішохідному переході в Харкові. За кермом автомобіля, який скоїв смертельне ДТП, перебував місцевий правоохоронець.

Про це повідомив речник територіального управління ДБР Олександр Білка в коментарі «Суспільному Харків».

За його словами, за цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 415 КК України — порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого.

За попередньою інформацією ДБР, водій був тверезим. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії та призначені експертизи.

Раніше сестра загиблої жінки Олена повідомила виданню Kharkiv Today, що Тетяна саме йшла на роботу та переходила дорогу на регульованому пішохідному переході біля Будинку друку, коли її збив водій білого позашляховика.

«За нашою інформацією, він є чинним співробітником СБУ. Він не поїхав з місця ДТП і каже, що викликав „швидку“», — сказала вона.

Харківська спільнота родин захисників «Азовсталі» заявила, що за кермом був співробітник СБУ, який їхав на високій швидкості. Водій не помітив жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

«Асоціація родин захисників „Азовсталі“» назвала смерть Потапової «непоправною втратою для рідних і всієї спільноти родин полонених, які щодня живуть у болі, очікуванні та боротьбі за своїх найдорожчих».

Організація вимагає чесного, прозорого та справедливого розслідування.

«Незалежно від посад, статусів чи належності до будь-яких структур відповідальність має бути невідворотною», — йдеться у заяві спільноти.

