Укрaїнa
336
У Харкові сотні тисяч людей без світла і тепла — Зеленський

Український президент наголосив на потребах для захисту та зміцнення ППО.

Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

У четвер, 15 січня, внаслідок удару російської терористичної армії по енергетичному об’єкті в місті Харкові сотні тисяч людей залишилися без світла і тепла.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте.

«Російські удари під час такої холодної зими додають нам серйозних викликів», — наголосив він.

Поінформувавши генсека НАТО про ці обстріли росіян, український президент наголосив на потребах для захисту та зміцнення ППО.

«Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російським ударом у місті зруйнувано великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Він запевнив, що комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації.

