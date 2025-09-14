ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
129
1 хв

У Харкові сталася ДТП: є жертва, чимало потерпілих

У Київському районі Харкова у суботу, 13 вересня, сталася аварія, внаслідок якої загинуло троє людей.

ДТП у Харкові

У Харкові 13 серпня сталася смертельна ДТП. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Деталі аварії

Як деталізували у відомстві, аварія сталася 13 вересня близько 22:50 по вулиці Тюринській.

«Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонний стовп. Внаслідок зіткнення 36-річний кермувальник загинув, 19, 23, 28-річні пасажири з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу», — повідомили правоохоронці.

Через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту відкрите кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

Раніше в Одеській області сталася моторошна ДТП. На жаль, загинув чоловік.

Аварія сталася за участі мотоблока з напівпричепом. На ньому перебував 33-річний водій та двоє пасажирів — його 33-річна дружина та 54-річний дядько. Під час руху сталося роз’єднання напівпричепа з мотоблоком. Через інцидент пасажир отримав травми, які виявилися несумісними з життям. Він помер до приїзду «швидкої». У свою чергу, подружжя не постраждало».

Кермувальнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

129
