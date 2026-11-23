Стрілянина у Харкові

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Увечері 22 листопада в Харкові сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

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За інформацією правоохоронців, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько 18:20. Після прибуття на місце події поліцейські виявили чоловіка з явними ознаками насильницької смерті.

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Наразі слідчі та оперативники проводять першочергові слідчі й розшукові заходи. Вони з’ясовують усі обставини злочину та встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вбивства.

У місті оголосили спеціальну поліцейську операцію. Інших подробиць події правоохоронці поки не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині у селі Невірків жінка звернулася до правоохоронців і повідомила, що виявила свого сусіда мертвим у калюжі крові.

Ми раніше інформували, що у Київській області затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють в умисному вбивстві 21-річного офіцера.

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