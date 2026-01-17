У Харкові лунають потужні вибухи, РФ атакує місто: що відомо

Харків. / © Associated Press

У суботу, 17 січня, у Харкові сталися вибухи. Армія РФ вдарила по одному з районів міста.

Про це повідомив мер Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо”, - наголосив міський голова.

Пізніше він додав, що внаслідок російського обстрілу є постраждалі.

У Харкові від 13:22 оголошено повітряну тривогу. Після 14:00 моніторингові канали повідомили про перші вибухи. Їх також підтвердив очільник обласної військової адміністрації.

Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски КАБа на Харківщину, а потім - про швидкісну ціль на Харків.