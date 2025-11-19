ТСН у соціальних мережах

У Харкові стрімко зростає кількість поранених унаслідок російської атаки: два десятки постраждалих

У Харкові триває ліквідація наслідків масованої нічної атаки «шахедами», під час якої постраждали щонайменше 20 людей, серед них – 13-річна дівчинка.

Харків

Харків / © із соцмереж

У ніч проти середи російська армія атакувала Харків 18 ударними БпЛА типу «Shahed». Влучання зафіксовані у двох районах міста — Слобідському та Основ’янському.

Серед постраждалих — 13-річна дівчинка, у якої медики діагностували гостру реакцію на стрес. Загалом на цю хвилину допомогу отримують 20 травмованих. У людей — опіки та травми різного ступеня тяжкості.

У Слобідському районі ворог завдав ударів по чотирьох локаціях, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури та пожежі. В Основ’янському районі уламки та вибухова хвиля пошкодили житловий будинок.

Рятувальники, поліція та комунальні служби працюють на місці. З багатоповерхівки евакуйовано 28 мешканців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилося відео наслідків обстрілу Балаклії.

