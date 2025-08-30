У Харкові ультраправі радикали атакували гей-парад: відео

ХарківПрайд / © KharkivPride

У суботу, 30 серпня, у Харкові група молодих людей із прапорами «Правого сектору» спробувала прорватися до учасників маршу ЛГБТ ХарківПрайд. Нападників зупинила поліція.

Відео сутичок публікують місцеві Telegram-канали.

Як видно на опублікованих кадрах, поліцейські стримували групу молодих людей, які вигукували образи на адресу учасників гей-параду.

Під час інциденту відбулася штовханина між людьми, які намагалися атакувати марш ЛГБТ, та поліцейськими.

У поліції повідомили, що правоохоронці зафіксували спробу групи радикально налаштованої молоді, пов’язаної з однією з громадських організацій, пройти до місця проведення заходу.

«З метою недопущення можливих провокацій та порушення публічного порядку поліцейські обмежили їм доступ. Під час інциденту мала місце незначна штовханина, яка була оперативно припинена», — йдеться у повідомленні.

Поліція діалогу ГУНП в Харківській області провела роз’яснювальну роботу з громадянами.

Раніше організатори цього заходу повідомили, що від 30 серпня до 6 вересня у міському просторі Харкова відбудеться прайд під гаслом: «Разом до рівності та перемоги».

«Усі заходи ХарківПрайду відбудуться в межах чинного законодавства України та умов воєнного часу. В нас є досвід трьох безпечних прайдів під час повномасштабного вторгнення. Це додає впевненості у тому, що у співпраці з поліцією та місцевою владою цьогоріч ми також зробимо ХарківПрайд видимим і безпечним», — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, у червні цього року марш на підтримку прав ЛГБТ+ у Будапешті, проведення якого заборонив уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана, зібрав близько 200 000 осіб. Гей-парад в столиці Угорщини пройшов без інцидентів.