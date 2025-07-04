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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
1 хв

У Харкові вітчим регулярно ґвалтував падчерку, погрожуючи зарізати

Під час судового засідання чоловік не визнав своєї провини, але суд довів, що він ґвалтував дівчинку регулярно.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Freepik

Харківʼянину, який систематично ґвалтував падчерку, суд обрав покарання — 13 років увʼязнення.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Суд визнав винним 42-річного чоловіка у зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 13 років», — йдеться у повідомленні відомства.

Події відбувались у Харкові. Прокурори довели, що 2019 року зловмисник зґвалтував падчерку, якій на той момент було лише 12 років. Він це робив систематично.

Крім того, вітчим застосовував до дівчини психологічний тиск та погрожував розправою: періодично він клав біля себе ніж.

Зловмисник провину не визнав. Однак винуватість фігуранта підтверджується зібраними під час досудового слідства та дослідженими безпосередньо судом доказами.

Нагадаємо, суд в Сумській області засудив до 15 років ув’язнення 39-річного чоловіка, який систематично ґвалтував свою 12-річну падчерку, а згодом — і її 15-річну подругу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
527
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