У Харкові вітчим регулярно ґвалтував падчерку, погрожуючи зарізати

Зловмисника затримано / © Freepik

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Харківʼянину, який систематично ґвалтував падчерку, суд обрав покарання — 13 років увʼязнення.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Суд визнав винним 42-річного чоловіка у зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 13 років», — йдеться у повідомленні відомства.

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Події відбувались у Харкові. Прокурори довели, що 2019 року зловмисник зґвалтував падчерку, якій на той момент було лише 12 років. Він це робив систематично.

Крім того, вітчим застосовував до дівчини психологічний тиск та погрожував розправою: періодично він клав біля себе ніж.

Зловмисник провину не визнав. Однак винуватість фігуранта підтверджується зібраними під час досудового слідства та дослідженими безпосередньо судом доказами.

Нагадаємо, суд в Сумській області засудив до 15 років ув’язнення 39-річного чоловіка, який систематично ґвалтував свою 12-річну падчерку, а згодом — і її 15-річну подругу.

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