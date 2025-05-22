У Харкові військовий стріляв у підлітків: образився, що назвали "ТЦКшником"

Пневматичний пістолет. Фото ілюстративне

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У Харкові мобілізований військовий відкрив вогонь з пневматичного пістолета по підлітках, які нібито називали його ТЦКівцем.

Про це йдеться у вироку Салтівського районного суду Харкова від 19 травня 2025 року.

Інцидент стався у березні цього року. Згідно з матеріалами справи, чоловік поїхав до сестри святкувати «8 березня». Там він з сестрою вживав алкогольні напої. Коли випивки забракло, чоловік пішов до магазинукупити ще. Там він зустрів свого друга.

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На вулиці військовий бачив, що подалі від них стояли двоє підлітків, він не зрозумів, що вони неповнолітні, вони йому здавалися дорослими. Він почув, що ці хлопці хіхікають — подумав, що вони насміхаються з нього, на що він їм зробив зауваження. Проте хлопці не відреагували. Потім на свою адресу почув слово «ТЦК» від цих юнаків. Позаяк чоловік був у формі, хлопці назвали його «ТЦКашником», що для нього було образливо.

«Оскільки він був у нетверезому стані, не повністю контролював свої дії, він дістав пістолет, спочатку зробив постріл у повітря, на що хлопці не відреагували, а лише почали сміятися. Тому він почав стріляти в різні сторони», — йдеться в повідомленні.

Обвинувачений запевняє, що поцілити в хлопців в нього на меті не було. «Я в них не цілився бо якби цілився, то влучив би, оскільки гарно стріляю», — сказав він.

Віськовослужбовець свою вину визнав повністю та пояснив, що оскільки був у нетверезому стані, не повністю контролював свої дії. Він додав, що бажає повернутися на службу, щоб продовжити захищати Батьківщину. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 3-х років та 1-го місяця позбавлення волі.

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Раніше повідомлялося, що на Львівщині 8 чоловіків жорстоко побили ветерана-працівника ТЦК.