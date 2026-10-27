У Харкові є влучання в багатоквартирний будинок: там заблоковані люди

Повітряна тривога

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Російські війська завдали удару по Основ’янському району Харкова. Влучання зафіксували в багатоквартирному житловому будинку, де, за попередньою інформацією, є заблоковані люди.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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За його словами, також є попередні дані про постраждалих.

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Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого «прильоту» в Основ’янському районі постраждали люди, серед яких 4-річний хлопчик.

«Медики надають всю необхідну допомогу», — повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Згодом Терехов повідомив про стан, вік і стать постраждалих.

«32-річна і 56-річна жінки, 65-річний чоловік, та 4-річний хлопчик постраждали внаслідок „прильоту“ ворожого дрону в Основ’янському районі. Троє людей шпиталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу», — написав він.

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Раніше, у ніч проти 25 жовтня, російська армія атакувала Україну 159 дронами, зокрема «Шахедами», 92 з них — реактивні, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.

У Харкові постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників. Увечері 24 жовтня ворожі війська знищили в місті останній будівельний центр «Епіцентр». ТЦ в Основ’янському районі атакували ракетами.

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