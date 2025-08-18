- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові внаслідок ракетного удару постраждали восьмеро людей
Російська армія ввечері 17 серпня завдала ракетного удару по житловому масиву Харкова, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.
У Харкові внаслідок ворожого ракетного удару увечері, 18 серпня, постраждали вісім осіб.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову продовжує зростати. Станом на зараз до медиків за допомогою звернулось вже 8 людей», — повідомив чиновник.
Він додав, що наразі медики надають допомогу 36-річній та 82-річній жінкам.
Мер Харкова Ігрового Терехов повідомляв, що ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району.
Пошкоджень зазнали 12 будинків. За попередньою інформацією РФ атакувала місто ракетою «Іскандер».
Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили по житловій забудові Харкова.
Ми раніше інформували, що у Сумській громаді зафіксовано ракетний удар по цивільній інфраструктурі.