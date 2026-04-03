- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1426
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові вночі пролунала серія вибухів: атака на місто триває добу
Ворог продовжує вже майже добу завдавати ударів по Харкову.
У Харкові в ніч проти 3 квітня пролунала серія вибухів.
Про це інформує Суспільне.
Кореспонденти видання повідомляють про кілька вибухів, починаючи з 01:30.
«Ще один вибух пролунав у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного. Майже безперервні удари російських безпілотників по місту тривають вже добу», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 2 квітня російські війська здійснили чергову серію атак безпілотниками на Харків.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вперше вдарили з реактивних дронів по Харкову.