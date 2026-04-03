ТСН у соціальних мережах

У Харкові вночі пролунала серія вибухів: атака на місто триває добу

Ворог продовжує вже майже добу завдавати ударів по Харкову.

Вибухи у Харкові

У Харкові в ніч проти 3 квітня пролунала серія вибухів.

Про це інформує Суспільне.

Кореспонденти видання повідомляють про кілька вибухів, починаючи з 01:30.

«Ще один вибух пролунав у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного. Майже безперервні удари російських безпілотників по місту тривають вже добу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 2 квітня російські війська здійснили чергову серію атак безпілотниками на Харків.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вперше вдарили з реактивних дронів по Харкову.

Дата публікації
Кількість переглядів
1426
