У Харкові вночі пролунала серія вибухів: атака на місто триває добу

Вибухи у Харкові / © Getty Images

Реклама

У Харкові в ніч проти 3 квітня пролунала серія вибухів.

Про це інформує Суспільне.

Кореспонденти видання повідомляють про кілька вибухів, починаючи з 01:30.

Реклама

«Ще один вибух пролунав у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного. Майже безперервні удари російських безпілотників по місту тривають вже добу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 2 квітня російські війська здійснили чергову серію атак безпілотниками на Харків.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вперше вдарили з реактивних дронів по Харкову.