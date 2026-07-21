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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

У Харкові вночі пролунало кілька серій вибухів

У місті протягом кількох годин лунали вибухи, а одне з влучань зафіксували у Київському районі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи / © Getty Images

У ніч проти 21 липня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.

Перші вибухи в місті пролунали близько опівночі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання ударного безпілотника зафіксували у Київському районі міста.

Надалі вибухи у Харкові лунали також близько другої, третьої та четвертої години ночі.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по поштовому терміналу у Харкові, внаслідок чого загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки.

Ми раніше інформували, що загарбники цілеспрямовано атакують житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Харкові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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