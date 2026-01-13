- Дата публікації
У Харкові вночі пролунали потужні вибухи
Попередньо, ворог завдав удару за межами міста.
У ніч проти 13 січня мешканці Харкова чули серію потужних вибухів. Перед цим у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів.
Про вибухи повідомив очільник Харкова Ігор Терехов.
За його словами, звуки вибухів, які було чути у місті, лунали за його межами.
«Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова — у найближчому передмісті», — зазначив Терехов.
Перед цим у кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Згодом військові інформували про швидкісні цілі, які рухалися у напрямку Харківської області.
Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог завдав ударів за межами міста.
«За попередньою інформацією, спалахнула пожежа», — повідомив голова ОВА, і додав, що внаслідок атаки постраждала одна людина.
Крім того, у Повітряних силах повідомили, що поблизу Харкова починає скупчуватися значна кількість ударних безпілотників, що створює додаткову загрозу для регіону.
Раніше повідомлялося, що безпілотник типу «Молнія» в ніч проти 11 січня влучив в інфраструктурний об’єкт у Слобідському районі Харкова.
Ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух під час атаки ворожих ударних безпілотників.