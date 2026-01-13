ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
256
1 хв

У Харкові вночі пролунали потужні вибухи

Попередньо, ворог завдав удару за межами міста.

Ігор Бережанський
У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи / © Getty Images

У ніч проти 13 січня мешканці Харкова чули серію потужних вибухів. Перед цим у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів.

Про вибухи повідомив очільник Харкова Ігор Терехов.

За його словами, звуки вибухів, які було чути у місті, лунали за його межами.

«Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова — у найближчому передмісті», — зазначив Терехов.

Перед цим у кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Згодом військові інформували про швидкісні цілі, які рухалися у напрямку Харківської області.

Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог завдав ударів за межами міста.

«За попередньою інформацією, спалахнула пожежа», — повідомив голова ОВА, і додав, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що поблизу Харкова починає скупчуватися значна кількість ударних безпілотників, що створює додаткову загрозу для регіону.

Раніше повідомлялося, що безпілотник типу «Молнія» в ніч проти 11 січня влучив в інфраструктурний об’єкт у Слобідському районі Харкова.

Ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух під час атаки ворожих ударних безпілотників.

256
